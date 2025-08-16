Ağıralioğlu Osmaniye'de Halkla Buluştu

Ağıralioğlu Osmaniye'de Halkla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Osmaniye'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Osmaniye'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Ağıralioğlu, bir düğün salonunda düzenlenen "Halk Buluşmaları" programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Ağıralioğlu, 81 ilde teşkilatlarının bulunduğunu ve seçime hazır olduklarını söyledi.

Osmaniye'de milletle beraber olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ağıralioğlu, "Burası her konuşan arkadaşımızın şehitler diyarı diye andığı, her kürsüye çıkan arkadaşımızın yiğitlik diye vurguladığı bir şehirdir." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin kuruluş amacı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programın ardından Ağıralioğlu, partisinin İstiklal Mahallesi'ndeki il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Politika
Hakan Çakır'ın katil zanlısının kan donduran TikTok paylaşımları

Hakan'a kıyan o katilin TikTok paylaşımına bakar mısınız?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.