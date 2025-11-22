Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Mersin'de Parti Binasını Açtı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Mersin İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Ağıralioğlu, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki parti binasının açılışında, daha iyi bir Türkiye için meydanlarda çoğaldıklarını söyledi.

İktidar yürüyüşüne başladıklarını belirten Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Türk milleti için kurduğumuz hayallerin gerçekleşmesi müjdesiyle beraberiz. Bu beraberlik meydan meydan artan, bir sene önce 161'inci parti olarak kurulan, şimdi ilk beşinci sırada olan, önümüzdeki dönemde de başa güreşme iddiasıyla milletinin kalbine doğru yoğrulan bu hareket, Türk milletinin geleceğidir."

Ağıralioğlu, konuşmasının ardından parti binasının açılış kurdelesini kesti.