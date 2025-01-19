Üye Girişi
Haberler
Hamas'ın ateşkes açıklamasında 'Türkiye' detayı

Hamas'ın ateşkes açıklamasında 'Türkiye' detayı
İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı! 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı

İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı

Hamas'ın serbest bıraktığı rehineler İsrail'de!
İsrail'in 'Generaller Planı'nın fikir babasına göre savaşı Hamas kazandı

'Generaller Planı'nın fikir babasıydı! "Savaşı Hamas kazandı"

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Keçiören ve Altındağ İlçe Başkanlıklarını Açıkladı

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Keçiören ve Altındağ İlçe Başkanlıklarını Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partinin Keçiören ve Altındağ ilçe başkanlıklarının açılışını gerçekleştirdi. Ağıralioğlu, 81 günde 81 ilde başkanlık kurmayı hedeflediklerini ifade ederek, partinin ülkenin sorunlarını çözme iradesinin sembolü olduğunu belirtti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Keçiören ve Altındağ ilçe başkanlıklarının açılışını yaptı.

Partisinin Keçiören İlçe Başkanlığının açılış töreninde konuşan Ağıralioğlu, 81 günde 81 ilde parti başkanlığı kurmayı hedeflediklerini söyledi. Ağıralioğlu, "Anahtar Parti'yi memleketin çözülmez sorunlarının çözülebileceği iradenin sembolü olsun diye kurduk. Kilit sorunları var memleketimizin, Anahtar sorunları çözsün diye kuruldu." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Altındağ İlçe Başkanlığının açılışına katılan Ağıralioğlu, parti olarak seçime hazır olduklarını belirtti. Ağıralioğlu, "Beraberliğimizin memlekete umut olmasını diliyorum. Açılışına nezaret ettiğiniz partimiz Türk milletini sarıp sarmalamak, ayağa kaldırmak zorunda." diye konuştu.

Açılış törenlerinde, Genel Başkan Ağıralioğlu ile beraber Keçiören İlçe Başkanı Hamza Serhat Yeniçeri ve Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Serkan Karanfil de konuştu.

Öte yandan Ağıralioğlu, açılışların ardından İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Mazhar Gökhan Özdemir tarafından karşılanan Ağıralioğlu, parti il başkanları ve yönetim kuruluyla da toplantı yaptı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Politika
img

Göztepe'den Süper Lig tarihine geçen performans
img

131 yıl sonra bir ilk yaşandı
img

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Yoğun bakımda! Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

Kanarya, Adana'da gol olup yağdı
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

En mutlu günleri kana bulandı! Gelin ve damada silahlı saldırı
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı

131 yıl sonra bir ilk yaşandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.