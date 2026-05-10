Haberler

Sokaklardaki annelere karanfil dağıttılar

Sokaklardaki annelere karanfil dağıttılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Kırşehir İl Teşkilatı, Anneler Günü dolayısıyla kent merkezinde annelere karanfil ve gül hediye ederek kutlama yaptı. İl Başkanı Cemal Kaya, annelerin toplumun temel taşı olduğunu vurguladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Anahtar Parti Kırşehir İl Teşkilatı; Anneler Günü dolayısıyla kent merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek annelere karanfil ve gül hediye etti.

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya ve parti üyeleri, cadde ve sokaklarda karşılaştıkları annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Vatandaşlarla sohbet eden teşkilat üyeleri, annelere karanfil ve gül takdim ederek günün anlam ve önemine dikkat çekti. Etkinlikte konuşan Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, annelerin toplumun temel taşı olduğunu belirterek; "Hayatımızın her anında fedakarlıklarıyla yanımızda olan annelerimizin kıymeti hiçbir zaman ödenemez. Anneler Günü vesilesiyle vatandaşlarımızla bir araya gelmek ve annelerimizin yüzünde küçük de olsa bir tebessüm oluşturmak istedik" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, parti teşkilatı üyeleri gün boyunca kent merkezinde ziyaretlerini sürdürdü. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak

Trump'ın beklediği yanıt geldi! Müjdeyi İran basını verdi
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı

İBB soruşturmasında yeni gözaltı! Türkiye'ye ayak bastığı gibi alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün masrafını düşürmek için damatlığına reklam aldı

"Yok artık" dedirten düğün! Masraflar için ilginç bir çözüm buldu
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

Kendisine yumruk atan isimle yıllar sonra bir araya geldi
Kazayı gören gözlerine inanamadı! Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı

Kazayı gören gözlerine inanamadı!
Pavyonda servet saçtı! Konsomatris için 1 milyon liralık konfeti patlattı

Pavyondaki konsomatris için servet saçtı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Düğün masrafını düşürmek için damatlığına reklam aldı

"Yok artık" dedirten düğün! Masraflar için ilginç bir çözüm buldu
Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Manisa'da kadınlar için 'Leopar Gecesi' düzenlendi

Muhtardan sıra dışı etkinlik! "Leopar Gecesi" büyük ses getirdi