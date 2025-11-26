Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bu yıl ilk defa düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından Türkiye'de habercilik sektörünün gelişimini desteklemek, etik değerlerin korunmasını sağlamak, güvenilir ve kaliteli içerik üretimini teşvik etmek amacıyla TBMM himayelerinde düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirildi.

Geleneksel habercilikte üstün başarı gösteren çalışmaların yanı sıra dijital medya ve modern habercilik tekniklerini yenilikçi bir vizyonla uygulayan projelerin de değerlendirildiği yarışmada, 3 kategoride 8 ödül dağıtıldı.

"Büyük Ödül" kategorisinde "Yılın Haberi Ödülü"ne, "Ben bilmem joker bilir" haberiyle Milliyet Gazetesi'nden Ozan Ömer Kadüker layık görüldü.

"Mecra Ödülleri" kategorisinde "En İyi Yazılı Basın Haberi Ödülü"nü "Kadın hakime şok rapor" başlıklı haberiyle Sabah Gazetesi'nden Halit Turan, "En İyi Televizyon Haberi Ödülü"nü "Kudüs'te gazeteciye saldırı" başlıklı haberiyle CNN Türk'ten Halil Kahraman, "En İyi Yeni Medya Haberi Ödülü"nü ise "Uyuşturucu" başlıklı haberiyle GDH Dijital'den Yasin Tekşen aldı.

"Jüri Özel Ödülleri" kategorisinde "Türk Dil Kurumu Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülü"nü "İstasyondaki şair: Yahya Kemal'in Erzurum Yolculuğu" başlıklı haberiyle Yeni Şafak'tan Ayşe Olgun, "Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülü"nü "Filistinliler acılarında bile Allah'a hamdedince Müslüman oldum" başlıklı haberiyle Yeni Şafak'tan Dilber Dural, "Vatandaş Gazeteciliği Özel Ödülü"nü "Gökçeada açıklarında avlanan balıkçının teknesine Yunan unsurlarınca hasar verildi" başlıklı haberiyle Efe Özdemir kazandı.

Bu kategorideki "Parlamento Özel Ödülü" ise Milliyet Gazetesi foto muhabiri Mustafa İstemi'ye verildi.

Törende, ödüller sahiplerine takdim edilirken, rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayan İstemi'nin ödülünü, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir aldı.

Törende, Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan'ın başkanlığında, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin'in yer aldığı jüriye de plaket takdim edildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM İdare Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ankara Valisi Vasip Şahin,Türk Dil Kurumu Başkanı Osman Mert ile çok sayıda davetlinin katıldığı tören çekilen anı fotoğrafının ardından sona erdi.