Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Taşova'da Fırında Ekmek Pişirdi

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Taşova ilçesindeki ziyaretleri sırasında uğradığı fırın ustasının isteği üzerine fırınında ekmek pişirdi.

Son valiler kararnamesiyle Artvin'den Amasya'ya atanan Vali Yılmaz Doruk, ilçe ziyaretlerine başladı. Taşova ilçesini ziyaret eden Vali Yılmaz Doruk, kaymakamlık bahçesinde kamu personeli, muhtarlar, kanaat önderleri, siyasi parti ve STK temsilci tarafından karşılandı. Kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaşıp hal ve hatırlarını soran Vali Doruk, yetkililerden ilçe hakkında brifing aldıktan sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Yaptığı ilçe ziyaretiyle Taşova halkının takdirini toplayan Vali Yılmaz Doruk, ilçe esnafını ziyaret ederek hayırlı, bereketli kazançlar diledi. İlçe esnafı ve vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Vali Doruk, vatandaşlarla çay içerek sohbet edip taleplerini dinledi.

Fırında ekmek pişirdi

Ziyareti çerçevesinde ekmek fırınına giren Vali Doruk, küreği eline alarak fırından pişen ekmekleri alarak servise hazır hale getirdi. Vali Doruk'un çıkardığı ekmekler vatandaşa hediye edildi. - AMASYA