Amasya'da Huzur Operasyonu: 2 Aranan Şahıs Yakalandı

Amasya'da il genelinde yapılan huzur operasyonunda 300 polis görev aldı. Operasyonda 3 binden fazla şahıs sorgulandı, 2 aranan şahıs yakalandı ve çeşitli suç delilleri ele geçirildi.

Amasya'da il genelinde yaklaşık 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi. 3 binden fazla şahıs sorgulandı, 300 araç, 100 iş yeri, metruk bina ve parkların kontrol edildiği operasyonda 2 aranan şahıs yakalandı.

Geç vakitlerde 2,5 saat süreyle 50 ekibin görev aldığı operasyonda 10 şahsa adli ve idari işlem yapılırken 2 aranan şahıs yakalandı. 11 araca cezai işlem, 3 umuma açık yere idari işlem yapıldı. 3 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 30 adet kuru sıkı fişeği, 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un yönettiği operasyonun güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik gerçekleştirildiği bildirildi. - AMASYA