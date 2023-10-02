Amasya'da durdurulan kiralık araçta 16 Afgan kaçak göçmen bulundu
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polisin durdurduğu kiralık araçta Afgan uyruklu 16 kaçak göçmen bulundu. Araç sürücüsü ve yanındaki kişi tutuklandı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polisin durdurduğu kiralık aracın içinden Afgan uyruklu 16 kaçak göçmen çıktı. Kiralık olduğu öğrenilen aracın sürücüsü ve yanındaki kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, alınan bir ihbar üzerine Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu 34 FBF 283 plakalı minibüste pasaportları bulunmayan 16 Afgan uyruklu kaçak göçmen çıktı.
Göçmenler işlem yapılmak üzere Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Sefa Koyuncu ve yanındaki Selçuk Tekgöz adliyeye sevk edilmeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Amasya Kapalı cezaevine teslim edildi.
Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. - AMASYA