Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral: Altınova büyük bir şehir

Altınova'nın kendi küçük standartları ile büyük bir şehir olduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin oral, "Kolay değil, adım adım, etap etap bir vizyon ve misyon çerçevesinde ilmek ilmek işleyerek bunu başardık" diye konuştu.

Başkan Oral ilçe genelinde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Oral, "Geride bıraktığımız süreçte meclis üyelerimiz, belediye personelimizle ve ilçe dinamiklerimizle Altınova'ya, akıllı kararlarla kalıcı eserler kazandırarak, her alanda büyük bir değişim, dönüşüm ve gelişime imza attık. Atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Metropollerin merkezinde"

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi 3 büyük metropolün merkezinde tüm doğal güzelliklerimizi, tarım kimliğimizi, tarihi ve turizm değerlerimizi koruyarak cennet ilçemizi hep birlikte geleceğe taşıyoruz. Bugün, Altınova'da kişi başına düşen yeşil alanları, sağlık ve eğitime erişim imkanları, evde bakım ve sağlık hizmetleri, sosyal belediyecilik çalışmaları, sporla yetişen çocukları, gençleri, ulusal ve uluslararası kültür sanat etkinliklerimizle, kadınların yaşama ve üretime katılmalarına yönelik projelerimizle, yaşlı ve engellilerimizin huzuru, sokak hayvanlarına ve geri dönüşüme yönelik ve daha nice hizmetlerimizle geleceğe yolculuğumuz sürüyor. Önemli bir tarım kenti olan Altınova, aynı zamanda çok önemli bir doğa ve tarih kenti. Bölgenin en güzel, en yeşil plajı Hersek Plajında yaptığımız sahil düzenlemesi ile yazın yüz binlerce kişiyi ağırlıyoruz. Bu noktada temiz denizimiz, doğamız, 2 kilometreyi aşan plajımız, yürüyüş rotalarımız, piknik ve etkinlik alanlarımız ve etkinliklerimizle bölgenin en önemli ve en çok tercih edilen alternatif rotası olacak" dedi.

Doğal lezzetlerin kadınların elinden katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi için bakanlığın desteği ile hayata geçirdikleri yöresel ürünler merkezinin deneme süreçlerini tamamlayarak etap etap hizmet vermeye başladığını belirten Oral, "Çok yakında açılışını gerçekleştireceğiz. bu merkezimizde çok sayıda kadının el emeği ürünleri hem yerinde ve hem de internet üzerinden Türkiye ve dünyaya pazarlanacak. Altınovalı kadınlar kazanacak, Altınova kazanacak. Yine Türkiye'nin en nitelikli ve özellikli Engelliye Uyumlu Tıbbı Aromatik Bitkiler Bahçesinde 300'e yakın bitki yetiştiriyoruz. Bezmialem Üniversitesi işbirliği ile düzenli sertifikalı eğitimler veriyoruz" şeklinde konuştu. - YALOVA