Haberler

Almanya ve Polonya'nın Ukrayna'ya Desteği Artıyor

Almanya ve Polonya'nın Ukrayna'ya Desteği Artıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya ile birlikte Ukrayna'ya yönelik saldırılara karşı sıkı bir koordinasyon içinde hareket edeceklerini belirtti. İki ülkenin yeni savunma anlaşması ve altyapı projeleri hakkında da görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine dönük çabalara ilişkin, "Ukrayna için önümüzde önemli günler ve haftalar var. Bu süreçte birbirimizle sıkı bir koordinasyon içinde olacağız. Dondurulmuş Rus varlıklarını mümkün olduğunca iyi bir şekilde kullanmak için birlikte çalışacağız" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Polonya Başbakanı Donald Tusk, başkent Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya ile Polonya'nın vazgeçilmez ortaklar olduğunu belirten Merz, Rusya tarafından Polonya hava sahasının ihlal edilmesi sonrası Almanya'nın verdiği destekleri hatırlattı. İki ülke arasında yeni bir savunma anlaşmasının imzalanacağını bildiren Merz, "Bu anlaşmayı 2026'da İki Ülke İyi Komşuluk ve Dostluk İşbirliği Anlaşması'nın 35. yıl dönümünde imzalamayı hedefliyoruz" dedi.

Merz, Polonya ile altyapı ve demiryolları hatlarının modernizasyonu konularında da ilgili bakanlıkların bir plan hazırlaması konusunda anlaşmaya vardıklarını vurguladı. Merz, Nazi Almanya döneminin Polonyalı kurbanları için Berlin'de bir anıt dikilmesi konusunda da mutabakata varıldığını bildirdi.

"Ukrayna için önümüzde önemli günler, haftalar var"

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine dönük çabaları da ele aldıklarını belirten Merz, "Az önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve diğer Avrupalı ortaklarla bir telefon görüşmesi yaptık. Ukrayna için önümüzde önemli günler ve haftalar var. Bu süreçte birbirimizle sıkı bir koordinasyon içinde olacağız. Bu süreçte Kiev'e Rus saldırganlığı karşısında destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Moskova'yı nihayet müzakere masasına oturtmak için elimizdeki en güçlü aracı kullanmak istiyoruz. Dondurulmuş Rus varlıklarını mümkün olduğunca iyi bir şekilde kullanmak için birlikte çalışacağız. Avrupa Birliği olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Merz, "Avrupalılar olarak Cenevre'de yakın işbirliği içinde yürüttüğümüz görüşmeler, ayrıntılı bir barış planı için ilk adımların atılmasını sağladı. Danışmanlarımız düzeyinde Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri ile sürekli temas halindeyiz. Bu konuda net bir çizgimiz var. Ukrayna ve Avrupa hakkında Ukrayna ve Avrupalılar olmadan karar verilemez, Ukrayna'ya dayatılan bir barış olamaz" ifadelerini kullandı.

Merz, Nazi Almanyası dönemindeki suçlar için Polonya'nın talep ettiği tazminatlara ilişkin soruya, "Alman bakış açısına göre tazminat konusu hukuki ve siyasi açıdan yıllar önce kesin olarak çözüme kavuşturuldu. Ancak anıların ve geçmişin işlenmesi bizim için asla sona ermeyecek. Almanya, tarihsel sorumluluğunu üstleniyor. İki ülkemizin geleceğine de uzanan iyi bir ortak çözüm bulacağımızı umuyorum" cevabını verdi.

Almanya'nın Polonya sınırında gerçekleştirdiği sıkı kontrollerin devam edeceğini bildiren Merz, "Gelecekte Avrupa'nın dış sınırlarını ne kadar iyi korursak, iç sınırların da o kadar açık olabileceğini varsayıyoruz. İkimiz de açık bir Avrupa iç pazarının savunucularıyız. Aynı zamanda yasa dışı göçle birlikte mücadele etmeliyiz ve bunu iyi komşuluk ve Avrupa ruhu içinde yapıyoruz" dedi.

"Polonya'nın doğu sınırında ve dolayısıyla Avrupa sınırında tam bir işbirliğine ihtiyaç var"

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının görüşmelerinin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirterek, "Ukrayna'ya destek vermeye devam etme konusunda tam bir dayanışmamız var. Polonya'nın doğu sınırında ve dolayısıyla Avrupa sınırında tam bir işbirliğine ihtiyaç var" dedi.

Tusk, Almanya'dan tazminat taleplerine ilişkin ülkesinin bu konudaki tutumu hakkında, "Polonya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan kayıplar ve suçlar için tazminat almadığını düşünüyoruz" dedi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında attığı gol VAR'dan döndü

Derbiye damga vuran an! Kadıköy'de gol iptal edildi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti

229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici

Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici
'VJ Bülent' kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti

"VJ Bülent" kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti
18 yaşındaki Neslinur'un hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi

Neslinur'un ölümünde, katil madde evinden çıktı
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

İki kardeşe dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Bosnalı taraftarlardan Sırbistan Cumhurbaşkanı'na pankartlı tepki

Tribünler hiç susmadı, Devlet Başkanı'na "İnsan avı" tepkisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.