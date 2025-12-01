Almanya ve Polonya'nın Ukrayna'ya Desteği Artıyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine dönük çabalara ilişkin, "Ukrayna için önümüzde önemli günler ve haftalar var. Bu süreçte birbirimizle sıkı bir koordinasyon içinde olacağız. Dondurulmuş Rus varlıklarını mümkün olduğunca iyi bir şekilde kullanmak için birlikte çalışacağız" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Polonya Başbakanı Donald Tusk, başkent Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya ile Polonya'nın vazgeçilmez ortaklar olduğunu belirten Merz, Rusya tarafından Polonya hava sahasının ihlal edilmesi sonrası Almanya'nın verdiği destekleri hatırlattı. İki ülke arasında yeni bir savunma anlaşmasının imzalanacağını bildiren Merz, "Bu anlaşmayı 2026'da İki Ülke İyi Komşuluk ve Dostluk İşbirliği Anlaşması'nın 35. yıl dönümünde imzalamayı hedefliyoruz" dedi.

Merz, Polonya ile altyapı ve demiryolları hatlarının modernizasyonu konularında da ilgili bakanlıkların bir plan hazırlaması konusunda anlaşmaya vardıklarını vurguladı. Merz, Nazi Almanya döneminin Polonyalı kurbanları için Berlin'de bir anıt dikilmesi konusunda da mutabakata varıldığını bildirdi.

"Ukrayna için önümüzde önemli günler, haftalar var"

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine dönük çabaları da ele aldıklarını belirten Merz, "Az önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve diğer Avrupalı ortaklarla bir telefon görüşmesi yaptık. Ukrayna için önümüzde önemli günler ve haftalar var. Bu süreçte birbirimizle sıkı bir koordinasyon içinde olacağız. Bu süreçte Kiev'e Rus saldırganlığı karşısında destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Moskova'yı nihayet müzakere masasına oturtmak için elimizdeki en güçlü aracı kullanmak istiyoruz. Dondurulmuş Rus varlıklarını mümkün olduğunca iyi bir şekilde kullanmak için birlikte çalışacağız. Avrupa Birliği olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Merz, "Avrupalılar olarak Cenevre'de yakın işbirliği içinde yürüttüğümüz görüşmeler, ayrıntılı bir barış planı için ilk adımların atılmasını sağladı. Danışmanlarımız düzeyinde Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri ile sürekli temas halindeyiz. Bu konuda net bir çizgimiz var. Ukrayna ve Avrupa hakkında Ukrayna ve Avrupalılar olmadan karar verilemez, Ukrayna'ya dayatılan bir barış olamaz" ifadelerini kullandı.

Merz, Nazi Almanyası dönemindeki suçlar için Polonya'nın talep ettiği tazminatlara ilişkin soruya, "Alman bakış açısına göre tazminat konusu hukuki ve siyasi açıdan yıllar önce kesin olarak çözüme kavuşturuldu. Ancak anıların ve geçmişin işlenmesi bizim için asla sona ermeyecek. Almanya, tarihsel sorumluluğunu üstleniyor. İki ülkemizin geleceğine de uzanan iyi bir ortak çözüm bulacağımızı umuyorum" cevabını verdi.

Almanya'nın Polonya sınırında gerçekleştirdiği sıkı kontrollerin devam edeceğini bildiren Merz, "Gelecekte Avrupa'nın dış sınırlarını ne kadar iyi korursak, iç sınırların da o kadar açık olabileceğini varsayıyoruz. İkimiz de açık bir Avrupa iç pazarının savunucularıyız. Aynı zamanda yasa dışı göçle birlikte mücadele etmeliyiz ve bunu iyi komşuluk ve Avrupa ruhu içinde yapıyoruz" dedi.

"Polonya'nın doğu sınırında ve dolayısıyla Avrupa sınırında tam bir işbirliğine ihtiyaç var"

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının görüşmelerinin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirterek, "Ukrayna'ya destek vermeye devam etme konusunda tam bir dayanışmamız var. Polonya'nın doğu sınırında ve dolayısıyla Avrupa sınırında tam bir işbirliğine ihtiyaç var" dedi.

Tusk, Almanya'dan tazminat taleplerine ilişkin ülkesinin bu konudaki tutumu hakkında, "Polonya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan kayıplar ve suçlar için tazminat almadığını düşünüyoruz" dedi. - BERLİN