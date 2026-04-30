Almanya ve İtalya'dan Küresel Sumud Filosu açıklaması

Küresel Sumud Filosunu yapılan müdahale sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili Almanya ve İtalya ortak açıklama yaptı. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından "İtalya ve Almanya'nın Ortak Bildirisi" başlığıyla duyurulan açıklamada "İtalya ve Almanya, dün gece Yunanistan kıyıları açıklarındaki uluslararası sularda ele geçirilen Küresel Sumud Filosu ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyor. Uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesini ve sorumsuz eylemlerden kaçınılmasını talep ediyoruz" denildi.

Açıklamada her iki ülkenin de en önemli ortak önceliğinin uluslararası insani hukuk doğrultusunda vatandaşlarının güvenliğini sağlamak olduğu vurgulandı. Açıklamada "Uluslararası hukuk ve standartlara uygun olarak Gazze'ye insani yardım sağlama konusundaki ortak taahhüdümüzü ve uluslararası toplumun çabalarını hatırlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahale etti

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barcelona kentinden Akdeniz'e açılmış, dün gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusunun yasa dışı müdahalesine maruz kalmıştı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı