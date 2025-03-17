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Almanya, Suriye'ye 300 Milyon Euro Yardım Taahhüdünde Bulundu

Almanya, Suriye'ye 300 Milyon Euro Yardım Taahhüdünde Bulundu
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Brüksel'de düzenlenen konferansta Suriye için 300 milyon euro yardım sözü verdiklerini açıkladı. Bu fonların büyük kısmı Suriye halkı için kullanılacak.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin Suriye'ye 300 milyon euro yardım taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün " Suriye'nin yanında olmak: Başarılı bir geçiş için ihtiyaçları karşılamak" temasıyla 9'uncu Brüksel Konferansı düzenlenecek. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, konferansa ilişkin AB Dış İlişkiler Konseyi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Baerbock, Almanya'nın Birleşmiş Milletler ve bazı kurumlar aracılığıyla Suriyeliler için 300 milyon euro yardım taahhüt ettiğini söyledi. Sağlanan fonların yarısından fazlasının Suriye halkı için kullanılacağını belirten Baerbock, Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ve ev sahibi ülkelere de yardım yapılacağını ifade etti. Suriye'de barışçıl bir gelecek için kapsayıcı bir siyasi sürece ihtiyaç olduğunu vurgulayan Baerbock, "Avrupalılar olarak, Suriye halkı için, özgür ve barışçıl bir Suriye için birlik içindeyiz" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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