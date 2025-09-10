Almanya Savunma Bakanı: Rus İHA'ları Polonya Hava Sahasını İhlal Etti

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesini kasıtlı bir eylem olarak nitelendirerek, "İhlaller sadece Polonya'ya değil NATO ve Avrupa'nın güvenliğine yönelik provokasyondur" dedi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesine sert tepki gösterdi. Pistorius, Federal Meclis'de yaptığı açıklamada, Rus İHA'larının Polonya hava sahasını kasıtlı olarak ihlal ettiğini söyleyerek, bunun NATO'nun ve Avrupa'nın güvenliğine yönelik bir provokasyon olduğunu kaydetti.

Pistorius, meclisin yeni yasama döneminin ilk oturumunda milletvekillerinin sorularına verdiği cevapta, "Polonya Başbakanı'nın açıklamalarına göre Belarus'un topraklarından yola çıkan 19 adet aynı model insansız hava aracından bahsediyoruz. Bunun bir rota değişikliği, hata veya benzeri bir durum olduğunu düşünmek için kesinlikle hiçbir neden yok. Bu insansız hava araçları açıkça bu rotaya yönlendirilmiştir. Ukrayna'ya uçmak için bu rotayı izlemeleri gerekmiyordu, Polonya'dan yapılan açıklamalara göre açıkça mühimmat da taşıyorlardı" dedi.

Pistorius, "Yani her an bir şey olabilirdi. Bu olay bize en az iki yıldır düzenli olarak konuştuğumuz Rus silahlı kuvvetlerinin Baltık hava sahasında, Baltık Denizi'nde aynı zamanda Orta Avrupa'da provokasyonlar, hibrit saldırılar, saldırılar veya bu tür uçuşlarla sürekli tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Biz buna hazırız. Polonya ile işbirliği yapıyoruz, yaklaşımını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hava sahası ihlalleri NATO ve Avrupa'ya yönelik provokasyon"

Pistorius, meclisten ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rus insansız hava araçları tarafından özel bir şekilde tekrarlanan hava sahası ihlalleri kabul edilemez ve kasıtlı bir provokasyondur. Bu provokasyon sadece Polonya'ya değil, tüm NATO'ya ve Avrupa'nın güvenliğine yönelik bir provokasyondur" dedi.

Pistorius, "Bu insansız hava araçlarının bu rotada yanlışlıkla uçmayacağını biliyoruz. Her gün Baltık Denizi'nde eylemler veya saldırılar oluyor ve bu bizim dayanışmamızı ve kararlılık ve tepki hızımızı test ediyor. Rusya güvensizlik oluşturma stratejisi işe yaramıyor ve gelecekte de vazgeçmeyecek. İttifak ortakları olarak açıkça bir arada duruyoruz. Yanıtımız güç ve birlik üzerine kurulu ve sağduyulu olacak. Ancak kışkırtmalara izin vermiyoruz. Almanya, Avrupa'nın güvenliğini ve emniyetini sağlayan tüm adımları destekliyor" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Ukrayna'ya olan desteğine de dikkat çeken Pistorius, "Almanya şu anda Ukrayna'nın en büyük destekçisidir. ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldığı ifadesi artık geçerliliğini yitirmiştir. Biz Ukrayna'nın en büyük destekçiyiz" dedi. - BERLİN