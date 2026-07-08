Merz: Rusya'nın savaşı kazanma şansı yok

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, " Rusya'nın bu savaşı kazanma şansı yoktur. Savaş hedeflerine ulaşamayacaktır" dedi.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne çok iyi hazırlanmış bir şekilde geldiklerini belirten Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a misafirperverliği ve zirveye yaptığı katkılar için teşekkürlerini iletti. Merz, geçen yıl Lahey'de savunma çabalarını önemli ölçüde artırma kararı aldıklarını hatırlatarak, "Bunu hayata geçirdik. Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun üye devletlerinin büyük çoğunluğunda savunma alanındaki çabalarımızı kayda değer ölçüde güçlendirdik. Bugün bunları ele alacağız ve NATO'nun transatlantik niteliğini koruyabilmesi için onu daha Avrupalı hale getireceğiz. Bunun bir örneği, dün Kanada, Norveç ve Almanya arasında denizaltı inşası konusunda iş birliği yapılmasına yönelik vardığımız mutabakattır. Bu vesileyle dün kamuoyuna açıkladığımız denizaltı üretimi ve ortak tedarik kararının uzun süredir hazırlıkları yürütülen bir süreç olduğunu vurgulamak isterim. Bu iş birliği bizi Atlantik bölgesinin tamamında onlarca yıl boyunca birbirimize bağlayacaktır" dedi.

"Ankara'da NATO'ya yeni bir ruh kazandıracağımıza inanıyorum"

Savunma alanının çok daha Avrupalı ve çok daha yoğun bir iş birliği yapısına kavuşacağını ifade eden Merz, "Bugün ilave ortak girişimleri de ele alacağız. Ankara'da NATO'ya yeni bir ruh kazandıracağımıza inanıyorum. Bu ruh, NATO'yu daha güçlü ve daha birlik içinde bir ittifak haline getirecektir" diye konuştu.

" Rusya'nın bu savaşı kazanma şansı yoktur"

Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini belirten Merz, "Avrupa olarak 2026 ve 2027 yıllarında Ukrayna'ya her yıl 70 milyar avro destek sağlanmasını öngören ortak bir girişimi de başlatmış bulunuyoruz. Bu savaşın sona ermesi artık tamamen Rusya'nın elindedir. Bugün bu hedefe ulaşmak için üzerimize düşeni bir kez daha yapacağız ve Moskova'ya açık bir mesaj vereceğiz. Rusya'nın bu savaşı kazanma şansı yoktur. Savaş hedeflerine ulaşamayacaktır. Bu savaş ne kadar kısa sürede sona ererse Avrupa için de, Rusya için de, dünya barışı için de o kadar iyi olacaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı