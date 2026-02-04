Almanya'nın Litvanya'daki zırhlı tugayına binden fazla NATO askeri katıldı

Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yabancı bir ülkede asker konuşlandırmasının ardından NATO Çok Uluslu Savaş Grubu'ndan binden fazla asker, Almanya'nın Litvanya'daki 45. Zırhlı Tugayı'na katıldı.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından tarihi bir adım atarak 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez askerlerini yabancı bir ülkede konuşlandıran Almanya'nın Litvanya Tugayı şekilleniyor. 1 Nisan 2025 tarihinde resmen kurulan ve Mayıs 2025'te yaklaşık 400 Alman askerinin katılımıyla göreve başlayan Litvanya 45. Zırhlı Tugayı'nın 5 bin personele ulaşması aşamasında önemli bir eşik tamamlandı. 2017 yılından bu yana Litvanya'da görev yapan NATO Çok Uluslu Savaş Grubu'nda yer alan Alman askerlerinin ağırlıkta olduğu birlikler, Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas ile Almanya Savunma Bakan Yardımcısı Sebastian Hartmann'ın da katıldığı törende Litvanya 45. Zırhlı Tugayı'na katıldı. NATO Çok Uluslu Savaş Gücü'nden askerlerin katılımı ile 45. Zırhlı Tugayı'nın personel sayısı bin 800'e ulaştı. Nisan ayından itibaren Almanya'dan gönderilecek askerlerle birlikte Tugay'daki personel sayısının 2 bini aşması, 2027 yılında ise 4 bin 800 asker ile 200 sivil personel ile oluşum sürecini tamamlaması hedefleniyor.

"Litvanya'da Alman tugayının kurulması, stratejik ortaklığımızın temelidir"

Litvanya Savunma Bakanı Kaunas törende yaptığı konuşmada, "Litvanya'da Alman tugayının kurulması, stratejik ortaklığımızın temelidir. Almanya'nın NATO'nun doğu kanadının güvenliğini sağlama konusundaki liderliği paha biçilmezdir. Litvanya hükümeti, şirketlerimiz ve toplumumuz, Alman tugayının Litvanya için özel önemini oy birliğiyle anlamaktadır. Bugün Rusya'ya verilebilecek en güçlü caydırıcı mesaj basittir o da 45. Zırhlı Tugayı'dır" dedi.

Almanya'nın Litvanya'ya kalıcı asker konuşlandırma süreci

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO'nun ve Avrupa'nın doğu kanadını korumak isteyen Almanya, 2023 yılında yaklaşık 5 bin askerini Litvanya'ya konuşlandırma taahhüdünde bulundu. Aralık 2023'te başlayan süreç, Nisan 2025'te Almanya'nın 5 bin kişilik Litvanya 45. Zırhlı Tugayı'nı resmen kurmasıyla devam etti. Mayıs 2025'te Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta katıldığı törenle de 400 askerden oluşan 45. Zırhlı Tugayı resmen görevine başladı. Almanya'nın Litvanya Tugayı'nın tüm unsurlarını barındıran 5 bin kişilik askeri personel sayısına 2027 yılında ulaşması ve NATO'nun doğu kanadını koruma görevini tek başına üstlenmesi hedefleniyor. - BERLİN