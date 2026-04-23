Almanya: "Hürmüz Boğazı'nda blokaj devam ederse Almanya ek yaptırımları görüşmeye hazır"

Almanya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tahran yönetimine yönelik uyarıda bulunulurken, "İran Hürmüz Boğazı'nı bloke etmeye devam ederse, Alman hükümeti ek yaptırımları görüşmeye hazırdır" denildi.

Almanya Başbakanlığı, Başkan Donald Trump tarafından duyurulan ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatıldığı açıklamasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. ABD ve İran arasındaki ateşkesin uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Bu, İslamabad'da barışı sağlamak ve savaşın tırmanmasını önlemek için diplomatik müzakerelere devam etmek adına önemli bir fırsat sunuyor. Tahran bu fırsatı değerlendirmelidir" ifadeleri kullanıldı.

İran'a askeri nükleer programını durdurma ve İsrail ile diğer komşu devletleri tehdit etmeyi bırakma çağrısı yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı kalıcı, güvenilir ve kısıtlama veya ücret olmaksızın açılmalıdır. Kapsamlı bir anlaşmaya varılması halinde, Alman hükümeti ortaklarıyla mevcut kısıtlayıcı önlemleri kademeli olarak hafifletmeye hazırdır" denildi.

Tahran yönetimine yönelik bir uyarıda da bulunulan açıklamada "İran Hürmüz Boğazı'nı bloke etmeye devam ederse, Alman hükümeti ek yaptırımları görüşmeye hazırdır" vurgusu yapıldı.

Açıklamada, Almanya'nın çatışmalara kalıcı bir son verildikten sonra ortaklarıyla birlikte, uluslararası hukuka uygun olarak ve ulusal prosedürlere riayet ederek Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne katkıda bulunmaya hazır olduğu bir kez daha tekrarlandı. Başbakanlık açıklaması "Alman hükümeti, Güney Lübnan'daki savaşa kalıcı bir son vermek için diplomatik çalışmalarına devam edecektir" ifadeleri ile bitirildi. - BERLİN

