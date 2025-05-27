Almanya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Orantılılık Uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Orantılılık Uyarısı
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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Hamas'a karşı harekete geçme hakkını kabul ettiğini, ancak Gazze Şeridi'ndeki eylemlerinin orantılılık ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Almanya'nın İsrail'e destek verirken Gazze halkının ihtiyaçlarını da hesaba alması gerektiğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Hamas'a karşı harekete geçme hakkı olduğunu belirterek, "Ancak bir orantılılık da olmalıdır, İsrail ordusunun Gazze Şeridindeki eylemlerinin süresi, şiddeti ve tutarlılığı açısından bu aşılmıştır" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (WDR) düzenlediği Avrupa Forumu etkinliğinde konuştu, Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Gazze Şeridi'nde artan saldırılarına yönelik eleştirilerde bulunan Wadephul, İsrail'in Hamas'a karşı harekete geçme hakkı olduğunu belirterek, "Ancak bir orantılılık da olmalıdır. İsrail ordusunun Gazze Şeridindeki eylemlerinin süresi, şiddeti ve tutarlılığı açısından bu aşılmıştır" dedi.

"Alman federal hükümeti olarak kendimizin siyasi baskı altına alınmasına izin vermeyeceğiz"

İsrail hükümetini Almanya'ya antisemitizm suçlamasıyla baskı yapmaması konusunda da uyaran Wadephul, federal hükümetin antisemitizme karşı mücadelesinin ve İsrail devletinin var olma hakkı ile güvenliğine verdiği tam desteği hatırlatarak, bu desteğin Gazze Şeridi'nde şu anda yürütülen çatışma ve mücadele için araçsallaştırılmaması gerektiğini söyledi. Wadephul, "Bu nedenle, var olan tüm zorluklara rağmen, Alman federal hükümeti olarak kendimizin siyasi baskı altına alınmasına ve zorunlu dayanışmaya zorlandığımız bir konuma sokulmamıza izin vermeyeceğiz. Bu mümkün olmayacak" dedi.

Wadephul, telefonda görüşeceği İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın yakında başkent Berlin'i ziyaret edeceğini de duyurdu. Almanya'nın İsrail devletinin yanında olduğunu ve ona karşı özel bir sorumluluğu bulunduğunu söyleyen Wadephul, "Ama biz aynı zamanda Gazze Şeridi halkının da yanındayız. Gazze Şeridi'ndeki halkın temel gıda ve ilaç ihtiyaçlarının karşılanmaması da kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Wadephul Almanya'nın İsrail'e silah tedarikine ilişkin değerlendirmelerin ilgili kurumlarca inceleneceğini, kabine toplantısı ve Federal Güvenlik Konseyinde gündeme gelebileceğini de sözlerine ekledi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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