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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Ateşkes Çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Ateşkes Çağrısı
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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını eleştirerek, ateşkes için müzakerelere geri dönülmesi gerektiğini vurguladı. Wadephul, siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarıyla ilgili, "Ateşkes için ciddi müzakerelere geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, göreve gelmesinin ardından İsrail'e resmi ziyaret düzenledi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir araya gelen Wadephul, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını eleştirdi. Wadephul, Gazze'deki çatışmanın askeri yollarla çözülemeyeceğini ve savaşı kalıcı olarak sona erdirmek için siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

"Ateşkes için ciddi müzakerelere geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz"

Almanya'nın İsrail'in güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağını ancak bunun ülkesinin İsrail'in eylemlerini eleştiremeyeceği anlamına gelmediğini belirten Wadephul, "İsrail'in tüm stratejik hedeflerine bu şekilde (askeri bir harekatla) ulaşılıp ulaşılamayacağından ve bunun uzun vadede İsrail'in güvenliğine hizmet edip etmeyeceğinden emin değilim. Bu nedenle ateşkes için ciddi müzakerelere geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Gazze'nin Filistin topraklarının bir parçası olduğunu belirten Wadephul, "Gazze'nin yeniden inşası için Hamas'ın olmadığı siyasi bir çözüme ihtiyacımız var" dedi.

Saar ile görüşmesinin ardından Wadephul, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek. Wadephul, daha sonra Batı Şeria'da Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüşecek. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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