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Almanya'da Yeni Koalisyon Hükümeti Kuruldu

Almanya'da Yeni Koalisyon Hükümeti Kuruldu
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Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon protokolü imzalandı. Başbakanlık görevini üstlenecek CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, yeni hükümetin ülkeyi ileriye taşıyacağını belirtti.

ALMANYA'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yeni koalisyon hükümetini kurmak için üzerinde anlaştığı koalisyon protokolü imzalandı.

Koalisyon hükümetinde Başbakanlığı üstlenecek Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi Genel Başkanı Markus Söder ve SPD'nin eş başkanları Lars Klingbeil ile Saskia Esken, Berlin'de düzenlenen törende ' Almanya için sorumluluk' başlığını taşıyan 144 sayfalık koalisyon sözleşmesini imzaladı. Merz, yeni koalisyon hükümetinin Almanya'yı ileriye taşımak istediğini söyledi.

Yeni hükümetin, halkın endişelerini ciddiye alacağını, altyapıya yatırım yapacağını ve Avrupa ile dünyada Almanya'nın sesinin duyulmasını sağlayacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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