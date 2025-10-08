Haberler

Almanya'da Dron Tehditlerine Karşı Yeni Düzenlemeler

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, artan dron tehditlerine karşı polise dronları düşürme yetkisi veren yasa tasarısını açıkladı. Federal Polis bünyesinde bir savunma merkezi kurulacak.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, bakanlar kabinesinin son dönemde ülke genelinde artan dron tehditlerine karşı çeşitli önlemler içeren düzenlemeyi kabul etmesiyle, Alman polisine dronları düşürme yetkisi veren yasa tasarısı kapsamında dronlara karşı savunma merkezi kurulacağını açıkladı.

Almanya'da tanımlanamayan dron tehditleriyle ilgili mücadele devam ediyor. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada kabinenin tehdit içeren dronlarla mücadele eylem planını içeren yasa tasarısına onay verdiğini söyledi. Dobrindt, düzenlemenin Alman polisine bünyesindeki insansız hava araçlarını (İHA) tehdit içeren dronlara karşı kullanabilme yetkisi verdiğini belirtti. Bu kapsamda polis, tehdit gördüğü dronları düşürebilecek.

Polis müdahalesinin yetki alanları ve imkanları

Federal Polis Yasası'nda değişiklik öngören düzenlemeye göre Alman polisi envanterindeki İHA'ları büyük etkinliklerde, tren istasyonlarında, havalimanlarında da kullanabilecek. Düzenlemenin yetkililer için dronlardan tehditlerine karşı elektromanyetik darbeler, sinyal karıştırma, GPS paraziti gibi son teknoloji imkanların kullanılmasını mümkün kılması bekleniyor.

Alman ordusu da müdahale edebilecek

Yapılacak düzenleme ile Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) de belirli tehdit durumunda dronlara karşı harekete geçme yetkisi de içerecek.

Savunma Merkezi kurulacak

Almanya artan dron tehditleriyle mücadele kapsamında Berlin'de konuşlu Federal Polis bünyesinde bir savunma merkezini de yıl sonuna kadar kurmayı planlıyor. Söz konusu İHA savunma merkezinin federal ve eyalet düzeyindeki tehditlere ortak olarak karşı koyma imkanı sağlayacağı öngörülüyor. Bakanlar kurulunda kabul edilen yasa tasarısı önce Alman Federal Meclisi'nde ardından da Federal Konsey'de onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. - BERLİN

