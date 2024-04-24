Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti
Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti ve 50 dakika sürdü. CHP heyetinde Özel'in yanı sıra birçok parti üyesi yer aldı.
Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğindeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti ve 50 dakika sürdü.
Görüşmede, CHP heyetinde Özel'in yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Yalçın Karatepe, Gökçe Gökçen, Gül Çiftçi, İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan yer aldı.
Steinmeier'e ise Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jurgen Schulz eşlik etti.