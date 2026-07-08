Haberler

Merz: Türkiye stratejik müttefikimiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'nin jeostratejik konumu ve bölgesel istikrardaki rolüne dikkat çekerek,"Siyasi açıdan Türkiye, bizim için önemli bir stratejik müttefiktir" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'nin jeostratejik konumu ve bölgesel istikrardaki rolüne dikkat çekerek,

"Siyasi açıdan Türkiye, bizim için önemli bir stratejik müttefiktir" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin jeostratejik konumu nedeniyle NATO müttefiki olarak yakın iş birliğine büyük önem verdiklerini bir kez daha vurguladıklarını belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımların da ele alındığını ifade eden Merz, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bir sonraki Alman-Türk hükümet istişaresini planladıklarını söyledi.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Merz, bölgede elde edilen başarıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli katkısı bulunduğunu belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın katkısı olmasaydı bu muhtemelen mümkün olmazdı. Bu bakımdan, bölgenin istikrarı için Türkiye'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da imkanlarını kullanmasını ve bizimle koordinasyon içinde hareket etmesini rica ettik" dedi.

Merz, söz konusu iş birliğinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalara da katkı sağlayabileceğini ifade ederek, "Bu çabalar örneğin Rusya, Putin ve Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda odaklanabilir. Bu bakımdan bugün de yine çok iyi bir görüşme oldu" diye konuştu.

Türkiye'nin siyasi açıdan Almanya için önemine vurgu yapan Merz, "Siyasi açıdan Türkiye, bizim için önemli bir stratejik müttefiktir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hırsız sandı, karşısına baykuş çıktı

Hırsız sanmıştı! Evde davetsiz misafir
Kestel'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Bursa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İran'dan Trump'ın 'Vuracağız' tehdidine cevap

Trump'ın "Vuracağız" tehdidine İran'dan anında cevap geldi
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı

NATO Zirvesine damga vuran lezzetler onun elinden çıktı
Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

Trump'a bak sen! Salondan sızan ilk bilgiler dünyayı şaşkına çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı