Merz, Erdoğan ve Trump'a NATO Zirvesi'ni anlatacak
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Zirvesi'ne hazırlık toplantısına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'a bilgi vereceğini bildirdi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Zirvesi'ne hazırlık toplantısına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'a bilgi vereceğini bildirdi. - BERLİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı