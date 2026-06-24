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Merz, Erdoğan ve Trump'a NATO Zirvesi'ni anlatacak

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Zirvesi'ne hazırlık toplantısına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'a bilgi vereceğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Zirvesi'ne hazırlık toplantısına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'a bilgi vereceğini bildirdi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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