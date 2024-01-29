Alman Bild gazetesi: Almanya'da Erdoğan'ın arkadaşları tarafından kurulan DAVA partisinin popülerliği her geçen gün artıyor

Bild gazetesi, DAVA'nın, Başkan Erdoğan'a yakın isimler tarafından yönetilmesi ve Almanya'da 5 milyon seçmen potansiyeline sahip olmasıyla ilgili iddiaları manşetine taşıdı. Bu haber, DAVA'nın Almanya'daki Müslüman seçmenler üzerinde etkili olabileceği ve vatandaşlık yasasındaki değişiklikle partinin etkisini artırabileceği endişelerini ortaya koydu.

ERDOĞAN ALMANYADA'Kİ TÜRKLER İÇİN ÇOK POPÜLER

Bild, DAVA'nın politikalarını inceleyerek, partinin özellikle sosyal yardım ve mülteci politikasında nasıl bir duruş sergilediğini detaylı bir şekilde ele aldı. Gazete, DAVA'nın açık sınırlar ve sosyal yardımlarla çocuk ve yaşlı yoksulluğunu önleme amaçlarını vurgulayarak, bu politikaların nasıl algılandığını analiz etti. Aynı zamanda, Başkan Erdoğan'ın Almanya'daki Türkler arasında yüksek popülerlik oranına sahip olduğunu hatırlatarak, DAVA'nın seçmen kitlesi üzerindeki potansiyelini güçlendirdi.

DAVA SEÇİMLERDE YÜZDE 10 ALABALİR

Gazete, DAVA'nın Federal Almanya seçimlerinde yüzde 10'luk bir orana ulaşabileceği tahmininde bulundu. Bu durum, Avrupa Parlamentosu seçimlerine doğru gidilen süreçte, Bild gazetesi, DAVA'nın Almanya'daki siyasi arenada nasıl bir etki yaratacağını ve seçim dinamiklerini nasıl etkileyeceğini detaylı bir şekilde değerlendirdi.