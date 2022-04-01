Alkollü mekanları gezip vatandaşlara nasihatler veren tebliğcilerden sonra bu kez de tebliğci teyze ortaya çıktı - Haberler

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Alkollü mekanları gezip vatandaşlara nasihatler veren tebliğcilerden sonra bu kez de tebliğci teyze ortaya çıktı

Haberler.com - Politika
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İstanbul Kadıköy'de önceki gün alkollü mekanlara giderek vatandaşları uyaran tebliğcilerden sonra bu kez de yaşlı bir kadının göbeği açık giyinen genç kızları uyarması, gündem oldu.

İstanbul'da eğlence hayatının yoğun olarak yaşandığı Taksim ve Beyoğlu gibi bölgelerde ortaya çıkarak alkol alan vatandaşlara uyarıda bulunan ve "tebliğci" olarak adlandırılan şahıslar, önceki gün Kadıköy'de ortaya çıkarak vatandaşlara uyarıda bulunmuştu.

MASADAKİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Tebliğcilerin alkol alan insanların oturduğu masaların çevresinde "Hocanın görevi ölüm gelmeden hatırlatmak, berber tıraş eder doktor muayene eder. Hoca da hatırlatır" şeklinde yaptığı açıklamalara, masada oturan vatandaşlardan da tepki geldi.

BU KEZ DE TEBLİĞCİ TEYZE

Bu sefer de yaşlı bir kadın, yaşları bilinmeyen iki genç kızın kıyafetlerine yönelik uyarıda bulundu. Kızlara "Sizi uyarmak zorundayım" diyen kadın, şunları söyledi: "Ben de anneyim siz de benim kızlarımsınız. Uyarmak zorundayım" diyen kadına, kızlar "Bizim de annemiz var ama bu bizim tercihimiz" şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine kadın ise "Böyle tercih olmaz. Siz dansöz mü olmak istiyorsunuz. Sen ne sanıyorsun sen? Böyle gezdiğinde çok mu iyi oluyorsun. Bana 'Niye bunları doğru yola çekmedin' diye soracaklar. Aç da giy o zaman. Aç da giy."

Alkollü mekanları gezip vatandaşlara nasihatler veren tebliğciler bu kez sert kayaya çarptı

Alkollü mekanları gezip vatandaşlara nasihatler veren tebliğciler bu kez sert kayaya çarptı

Haberler.com - Politika

Tebliğciler, İstanbul, Beyoğlu, Kadıköy, Taksim, Politika, Güncel, Haberler

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