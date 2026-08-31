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Çelikhan'da Dolu Yağışı Tütün Üretim Alanlarını Vurdu

Çelikhan'da Dolu Yağışı Tütün Üretim Alanlarını Vurdu
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Çelikhan ilçesinde gece etkili olan dolu yağışının tütün üretim alanlarında zarara yol açtığını belirtti. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Alkayış, çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için süreci takip ettiklerini ve her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Çelikhan ilçesinde meydana gelen dolu yağışı nedeniyle tütün üretim alanlarında zarar oluştuğunu belirterek, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Çelikhan'da gece saatlerinde etkili olan dolu yağışı, ilçedeki tütün üretim alanlarında zarara neden oldu. AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirten Milletvekili Alkayış, yapılacak tespitlerin ardından gerekli değerlendirmelerin ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirileceğini ifade etti.

Çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Alkayış, "Çelikhanlı çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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