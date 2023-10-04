Aliağa Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi

Aliağa Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan toplantısı, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda 5 Eylül 2023 tarihli meclis tutanaklarının okunup onaylanmasıyla başlayan toplantı 13 maddelik gündemin oylanmasıyla devam etti. Başkanlıktan Gelen Önergeler çerçevesinde yer alan; 2024 Mali Yılı Performans Programı ile 2024 Mali Yılı Bütçe Tasarısı'na ilişkin maddeler meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Maddeler, oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündem dışı önerge olarak gündeme alınan, Midilli yolcu iskelesinin yapımı karşılığında 29 yıl süreyle kiralanmasını içeren madde oy birliği ile İmar ve Plan Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

İkinci birleşim 5 Ekim'de

Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, dilek ve temennilerin ardından komisyona gönderilen maddelerin görüşülmesi için ikinci birleşimin 5 Ekim 2023 Perşembe günü saat 18.00'de toplanmasına karar verilmesiyle son buldu. - İZMİR