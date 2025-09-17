Haberler

Ali Yüksel'den Gazze Dostluk Grubu Kurulması Çağrısı

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, TBMM'de 'Gazze Dostluk Grubu' kurulması için girişimlerde bulunacaklarını açıkladı. Tunus'ta yaşanan olayları ve Gazze'deki durumu eleştirerek, belediyelere 'Gazze' adının verilmesi için çağrıda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, TBMM'de "Gazze Dostluk Grubu" kurulması için girişimlerde bulunacaklarını bildirdi.

Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere TBMM'den bazı milletvekilleri ile Tunus'a gittiklerini anımsattı.

Tunus'ta İsrail'in dronlarla filoya saldırmasının ardından durumun değiştiğini ve filoya katılamadan döndüklerini anlatan Yüksel, Katar'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi nihai bildirisinde Küresel Sumud Filosu'ndan söz edilmemesini de eleştirdi.

Yüksel, bu bildirinin Gazze'de yaşanan katliamın müsebbiplerinin cüret ve cesaretini artırdığını söyledi.

TBMM'de "Gazze Dostluk Grubu" kurulması için girişimlerde bulunacaklarını bildiren Yüksel, "Belediyelerimize, cadde, meydan, bina ve parklara 'Gazze' adının verilmesi için çağrıda bulunuyoruz. Herkesin yapacağı bir şeyler olabilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
