Ali Yerlikaya: Sahipsiz Hayvanlar İçin Kararlılıkla Çalışacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Sahipsiz hayvanların toplanması, barınaklara yerleştirilmesi ve sağlıklı koşullarda bakımı hem insani hem hukuki bir sorumluluktur. Bu konuda milletimizin güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir ihmale izin veremeyiz" dedi.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlıkta, 30 büyükşehir belediyesinin genel sekreterleriyle kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantımızın iki ana gündem maddesi vardı; trafik hız levhalarının tekrar gözden geçirilmesi ve gerekli yerlerde yeniden düzenlenmesi, sahipsiz hayvanlara yönelik yerel yönetimlerin sorumluluğu ve hayvan bakımevlerinin sayısının artırılması. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için trafik hız levhalarının yeniden gözden geçirilmesi, standarda kavuşması ve trafik uyarı levhalarının yeniden düzenlenmesi büyük önem taşıyor. Sahipsiz hayvanların toplanması, barınaklara yerleştirilmesi ve sağlıklı koşullarda bakımı ise hem insani hem hukuki bir sorumluluktur. Bu konuda milletimizin güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir ihmale izin veremeyiz. Bu süreci, yasalarımızla, medeniyet değerlerimizle ve vicdanımızla; yerel yönetimlerle iş birliği içinde kararlılıkla yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.