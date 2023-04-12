Ali Öztunç: 30 gün sonra Millet İttifakı iktidara gelecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 30 gün sonra Millet İttifakı'nın iktidara geleceğini söyleyerek, "Bütün anketler bunu gösteriyor. Yüzde 57 Kemal Kılıçdaroğlu görünüyor, 43 Tayyip Erdoğan görünüyor, 57'ye 43. İnşallah cumhurbaşkanlığını aldığımızda 6 partiden oluşan bakanlar kuruluyla, parlamento çoğunluğumuzla Kahramanmaraş'ın yarasını saracağız" dedi.

?CHP Kahramanmaraş İl Teşkilatı, düzenlediği toplantıyla 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerdeki milletvekili adaylarını tanıttı. Toplantıya; birincisi sırada yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, ikinci sırada yer alan Deva Partisi'nin ortak adayı İrfan Karadutlu ile diğer adaylar Mehmet Bağlar, Naile İşlek, Tufan Yanar, Aziz Cem Güner, Ejder Kaygusuz ve Çağatay Atasay'ın yanı sıra Millet İttifakı'ndaki partilerin il başkanları ile çok sayıda partili de katıldı.

"Sandığa gidip oy vermek zorundayız ama öyle eğlenceli, şatafatlı bir şey yapmayacağız. Daha sakin bir kampanya yapacağız. İnşallah seçimden sonra da ittifak olarak sözümüz ve Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü olan herkese parasız evini teslim edeceğiz. Devlet olarak görevimizi yapacağız. 30 gün sonra Millet İttifakı iktidara geliyor, bütün anketler bunu gösteriyor. Yüzde 57 Kemal Kılıçdaroğlu görünüyor, yüzde 43 Erdoğan görünüyor. Cumhurbaşkanlığını aldığımızda 6 partiden oluşan bakanlar kuruluyla, parlamento çoğunluğumuzla Kahramanmaraş'ın yarasını saracağız."