Ali Mahir Başarır il başkanlığının önünde meydan okudu: Gürsel Tekin buraya gelmeye teşebbüs ederse...

Ali Mahir Başarır il başkanlığının önünde meydan okudu: Gürsel Tekin buraya gelmeye teşebbüs ederse...
Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Gürsel Tekin'in kayyum olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanmasına tepki göstererek, "Buraya postalı sokmayacaklar ama eğer buna teşebbüs ederlerse biz buradayız. Biz partimizin bekçileriyiz" dedi. Başarır, demokrasiye aykırı kararları kabul etmeyeceklerini ve partilerini yargı yoluyla teslim almak isteyenlere karşı direneceklerini vurguladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınarak yerine Gürsel Tekin'in kayyum atanmasına yönelik mahkeme kararına tepkiler sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında sert açıklamalarda bulundu.

"HUKUK YOLUYLA DARBE YAPILMAK İSTENİYOR"

Başarır, CHP'ye mart ayından bu yana darbe girişiminde bulunulduğunu ileri sürerek, "Ülkede hukuk yoluyla bir darbe yapılmak isteniyor. Dün Adalet Bakanı konuşuyor, bugün İstanbul için karar veren mahkemenin dosyası Ankara'dan isteniyor. Seçilmiş Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu cezaevinde. Belediye başkanlarımız cezaevinde. Hiç kimse partimizi illegal yargı kararlarıyla teslim almaya gelmesin" dedi.

Ali Mahir Başarır resti çekti: Gürsel Tekin il başkanlığına gelmeye teşebbüs ederse...

"AKP'NİN POSTALI OLMA"

Gürsel Tekin'in "Pazartesi il binasında olacağım" sözlerini hatırlatan Başarır, "Bu kutsal çatıda görev yapmış, bu kutsal çatıya seçilerek gelmiş bir kişi, AKP'nin postalı olmuş durumda. AKP'nin postalı olma. Darbenin maşası olma ve buraya kayyum sıfatıyla gelme. Gürsel Tekin olarak geleceksen bu çatının herkese kapısı açık ama postal olarak gelecek, demokrasiyi hiçe sayacak her kimseye kapımız kapalı" ifadelerini kullandı.

"ÇEVİK KUVVETLE GELECEK KADAR..."

Gürsel Tekin'in pazartesi günü il başkanlığına gelmesi halinde tavırlarının ne olacağı sorusunu da yanıtlayan Başarır, "Herhalde Gürsel Tekin çevik kuvvetle gelecek kadar alçalmayacak. Eğer buna teşebbüs ederlerse biz buradayız. Biz partimizin, milli iradenin ve demokrasinin bekçileriyiz. Ayağındaki postalı çıkar; partili olarak geleceksen gelirsin ama AKP'nin postalını giyerek buraya gelemezsin" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıumut mergen:

MAHIR BABA ADAMSIN

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

Sokmayın o satılmışı oraya. Chp'yi şikayet edenler yüklü paralara satılanlardır.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Ali Mahir çok panik yapmışsın hayırdır neden gocunuyorsun pislikleriniz ortaya saçılacak diye mi panikledin böyle Sana da sıra gelecek az sabırlı ol koçum

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Öncü26:

Sizin düşmana ihtiyacınız yok.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Gürsel Tekin gizli ajan..

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
