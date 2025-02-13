Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın TBMM Genel Kurulu'nda AK Partili Osman Gökçek ile yaşadığı gerilim sırasında anlattığı hikaye sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda CHP'li Ali Mahir Başarır ve AK Partili Osman Gökçek arasında yaşanan dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

ANLATTIĞI HİKAYE GÜNDEM OLDU

Osman Gökçek'in Başarır'a yönelik, "Evim var 600 milyona, 500'e ver hepsi mehmetçiğe gitsin. Kabul etmiyorsun. Nasıl yapacağız?" sözlerinin ardından kürsüye gelen Ali Mahir Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu.

"KURT VE EŞŞEK BİR GÜN TARTIŞIR..."

"Bana diyorsun ki 600 milyonluk evin var, 500 milyonu getir vereyim. Babacım biz de 500 milyon nerede gezer?" diyen Başarır, "O kirli para sende olur? Ama haklısın. Kurtla eşşek bir gün tartışır. Aslanın karşısına çıkar. Kurt yüzde yüz haklı. Aslan der ki haksızsın. 'Ya ben haklıyım' der kurt. Aslan, 'Çünkü sen eşşekle tartışıyorsun' der" ifadelerini kullandı.