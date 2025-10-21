Haberler

Ali Mahir Başarır Hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Soruşturması Başlatıldı

Ali Mahir Başarır Hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Soruşturması Başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, kullanılan sözlerin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını vurguladı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır. Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır" dedi.

