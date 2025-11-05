Ali İhsan Yavuz'dan AK Parti-MHP İttifakı Açıklamaları

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Ben Ak Parti'yle MHP arasında, Devlet Bey'le Sayın Cumhurbaşkanımız arasında hiçbir zaman bir ihtilaf olmayacağı noktasında iddialı laflar ederim. Neden; iki parti de ve iki lider de öncelikle millet memleket meselelerine mühimsel bir halde yaklaşıyor. O yüzden de anlaşmamız ve anlaşmaları çok kolay oluyor" dedi.

Ak Parti'li Ali İhsan Yavuz, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yavuz, geçmişte Ak Parti'nin MHP ile yapılan bütün ittifak görüşmelerinin içinde olduğunu belirterek, "Ne AK Parti ne de Milliyetçi Hareket Partisi, kendi partisinin ne kazanacağı üzerinden yaklaşmıyor meseleye. Ben AK Parti'yle MHP arasında, Devlet Bey'le Sayın Cumhurbaşkanımız arasında hiçbir zaman bir ihtilaf olmayacağı noktasında iddialı laflar ederim. Neden; iki parti de ve iki lider de öncelikle millet memleket meselelerine mühimsel bir halde yaklaşıyor. O yüzden de anlaşmamız ve anlaşmaları çok kolay oluyor. Problemin çıkmayacağına ilişkin de çok net bir düşüncem var. Dolayısıyla zaten bunlar konuşulurken de ben sadece güldüm. ve yakın arkadaşlarıma, 'merak etmeyin' dedim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Yarına ilişkin bugünden ön görümü de söylüyorum; iki liderimiz ve bu iki parti olduğu sürece hiçbir ihtilaf çıkmadan ittifak ve Türkiye'nin menfaatine olan karşılıklı iletişim ve irtibat devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi masaya oturup görüşmek için gönderirken hep bize söylediği bir şey var; 'Önce milletin hayrına olanın ne olduğuna bakın ve ona göre süreçleri yürütün.' Ben her zaman bir görüşmenin olduğu kanaatindeyim zaten. Çok sık görüşme yapılıyor ve her zaman bir iletişiminin, irtibatın ve ilişkinin olduğunu biliyorum" diye konuştu.'

'YARGI SÜRECİ İŞLİYOR'

Yavuz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararı ve Devlet Bahçeli'nin buna ilişkin sözleri ile ilgili, "Burada bir hukuk zemini var, o işliyor. Siyasal anlamda sizin beklentiniz ve düşünceniz olabilir. Ama 'mahkeme kesinlikle böyle karar vermelidir, vermiyorsa ben buna uymuyorum' yaklaşımını bizden beklemeyin, Cumhur İttifakı'ndan da beklemeyin. Dolayısıyla, Devlet Bey'in yaklaşımı siyasal bir yaklaşım elbette. Ama bir yandan da hukuk süreci işliyor. Ben de bir fikir ortaya koyabilirim. Dolayısıyla burada anormal bir şey görmüyorum. Devlet Bey kendi görüşlerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Yargı süreci işliyor. Sonucu ne olacağına ilişkin benim net bir şey söyleme şansım yok" dedi.

'KOMİSYONUN KENDİ İNİSİYATİFİ'

Yavuz, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı ziyaretini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği ve AK Parti'nin bu noktadaki duruşunun ne olacağı sorusuna ise, "Sayın Devlet Bahçeli görüşünü net ortaya koyuyor. Komisyon orada çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın yaklaşımları ortada. Şimdiden 'illa böyle olacaktır' diye bir fikri benim ortaya koyma şansım yok. Komisyonun kendi inisiyatifi ve Cumhur İttifakı'nın ana yaklaşımı oradaki duruşu bu işlerin sonucunu belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Yavuz, Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'casusluk' soruşturmasıyla ilgili, "Benim kanaatim, hissiyatım ve yansıyanların bütünü olarak ortaya bir görüş koyacaksam, bu dosya Türkiye'de çok konuşulacak" ifadelerini kullandı.