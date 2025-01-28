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Ali İhsan Yavuz, Bilecik İl Başkanı Yıldırım'ı Ziyaret Etti

Ali İhsan Yavuz, Bilecik İl Başkanı Yıldırım'ı Ziyaret Etti
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu ve Bilecik'teki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Binasında gerçekleşen ikili görüşmede Bilecik'in konuları ele alınırken, yeniden başkan seçilen İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı ve yönetim kurulunu tebrik eden Ali İhsan Yavuz başarı dileklerinde bulundu. Bilecik'teki çalışmalar hakkında bilgiler alan Yavuz'a Yıldırım, ziyaretinden ötürü teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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