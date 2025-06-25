Ali Babacan ve Yavuz Ağıralioğlu'ndan Terörsüz Türkiye Açıklamaları

Ali Babacan ve Yavuz Ağıralioğlu'ndan Terörsüz Türkiye Açıklamaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası yapılan açıklamalarda, terörsüz Türkiye hedefi ve siyasi diyalogların önemi vurgulandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret etti.

Anahtar Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Toplantı sonrasında Babacan ve Ağıralioğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun 'bütünleşik muhalefet' açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki süreç hakkında düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna Ağıralioğlu, "Mevzumuz seçim kazanmak değil, memleketin geleceğini kazanmak. Mevzumuz seçim galibiyeti değil, ülkemizin geleceğini inşa etmek. Mevzumuz iktidara karşı galip olmak değil, Türk milletine güçlü yarınlar hediye etmek. Çocuklarımıza bulduğumuzdan daha iyi bir vatan teslim edebilmek." yanıtını verdi.

Terörsüz Türkiye hedefi süreci ile ilgili kaygıları olduğunu dile getiren Ağıralioğlu, "İnşallah 'biz yersiz kaygılanmışız' demek düşer hissemize. Ama biz haklı çıkarsak, yine ödeyeceğimiz bir bedel var ve bu sefer devletimiz hasar alacak." diye konuştu.

"Sorunun çözülme ihtimali varsa ilgisiz kalamayız"

Aynı soruya karşılık Ali Babacan da siyasi partiler arasında diyalog ve işbirliğinin ayrı şeyler olduğunu söyledi.

Babacan, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili ise "Bizim de kaygılarımız büyük, gayet ihtiyatla yaklaşıyoruz meseleye. Ama bu kadar kadim ve önemli bir sorunun, on binlerce canımızı verdiğimiz bir sorunun çözülme ihtimali varsa, bu sürecin sonunda buna da ilgisiz, alakasız kalamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli

Erdoğan'dan NATO zirvesinde tarihi çağrı: Tüm dünya sesini yükseltmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli

Erdoğan'dan F-35 çıkışı! Trump'ın niyetini açık açık söyledi
Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu

Trump'ı görmezden geldiler! Liderler o maddeye bağlılığını yineledi
İran Meclisi 'Amerika ve İsrail'e ölüm' sloganlarıyla inledi

İran'ın kritik kararı sonrası Meclis bu sloganla inledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni

Osayi Samuel kız arkadaşını polise şikayet etti! Suçlama çok ciddi
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi

Paşinyan'ı titreten girişim! Başpiskopos apar topar gözaltına alındı
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.