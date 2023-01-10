Ali Babacan Bahçeli'nin Türklük konusunda kendisi için sarf ettiği sözlere yanıt verdi: Kendisini sadece edebe davet ediyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "Türklüğü Anayasa'dan çıkarmayı cesedimizi çiğnemeden nasıl başarılacak? Zillet ittifakının her bir ortağı aynı görüşte midir?" diyerek Ali Babacan'a tepki gösterdi. Bahçeli konuşmasında ayrıca DEVA Partisi'ni "Tulumba partisi" olarak nitelendirdi. Babacan, "Tehdit ve hakaretten başka bir şey bilmeyenler bizi anlayamaz. Kendisini sadece edebe davet ediyoruz" sözleri ile Bahçeli'ye yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasında DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın "Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" sözlerine sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Türklüğü Anayasa'dan çıkarmayı cesedimizi çiğnemeden nasıl başarılacak? Zillet ittifakının her bir ortağı aynı görüşte midir?" dedi. Ali Babacan, Bahçeli'nin bu sözlerine yanıt verdi.

"BAHÇELİ'NİN HEZAYANLARI İLE İŞİMİZ OLMAZ"

Babacan açıklamalarında, "Bahçeli'nin hezeyanlarıyla bizim işimiz olmaz. Tehdit ve hakaretten başka bir şey bilmeyenler bizi anlayamaz. Biz, milletimizin tümü için refah ve huzur diyeceğiz. Yolumuza adaletle devam edeceğiz. Kendisini sadece edebe davet ediyoruz" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli grup toplantısında, "DEVA'sı derdine kafi gelmeyen bu tulumba partisinin kurumsal iletişim başkanı da 'Türklüğü çıkarıyor musunuz' soruna 'Doğru' cevabını vermiştir. CHP'den, İYİ Parti'den ses çıkmamıştır. Bu başkanı Türklüğün nesi rahatsız etmektedir? Türklüğü Anayasa'dan çıkarmak cesedimizi çiğnemeden nasıl başarılacak? Zillet ittifakının her bir ortağı aynı görüşte midir?" ifadelerini kullanmıştı.