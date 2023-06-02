Ali Babacan: TBMM'deki Yemin Töreni Ülkemize ve Demokrasimize Hayırlı Olsun

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'deki 28. Dönem Milletvekillerinin yemin töreni hakkında bir mesaj yayınladı. Babacan, ülkemize ve demokrasimize hayırlı olmasını diledi ve Meclis'in denetim yetkisini layıkıyla kullanacağı bir yasama dönemi diledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem Milletvekillerinin yemin törenindeydik. Ülkemize ve demokrasimize hayırlı olsun. Meclisimizin denetim yetkisini layıkıyla kullanabildiği bir yasama dönemi diliyorum" mesajını yayınladı.

TBMM'de 28. Dönem, milletvekillerinin ant içme töreni ile başladı. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Twitter hesabından yeni döneme ilişkin mesaj yayınladı. Ali Babacan, şu mesajı yayınladı:

"Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem Milletvekillerinin yemin törenindeydik. Ülkemize ve demokrasimize hayırlı olsun. Meclisimizin denetim yetkisini layıkıyla kullanabildiği bir yasama dönemi diliyorum"