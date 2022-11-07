Ali Babacan: Seçimden sonra YÖK'ü derhal kapatacağız
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Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kuruluş yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "YÖK'ün doğum gününü kutlamak isteyenler için son bir saatteyiz. Gerçekten son bir saat. Seçimden sonra YÖK'ü derhal kapatacağız" ifadesini kullandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yükseköğretim Kurulu'nu (YÖK) 'kapatacaklarını' söyledi.
"DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAK İSTEYENLER İÇİN SON 1 SAAT"
YÖK'ün kuruluşunun 41. yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babacan "YÖK'ün doğum gününü kutlamak isteyenler için son 1 saatteyiz. Gerçekten son 1 saat. Seçimden sonra YÖK'ü derhal kapatacağız" ifadelerini kullandı.