Ali Babacan: Seçimden sonra YÖK'ü derhal kapatacağız

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kuruluş yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "YÖK'ün doğum gününü kutlamak isteyenler için son bir saatteyiz. Gerçekten son bir saat. Seçimden sonra YÖK'ü derhal kapatacağız" ifadesini kullandı.