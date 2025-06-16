Ali Babacan: Diplomasi ile Savaşın Önüne Geçilmeli

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Eskişehir’deki basın toplantısında, İran ile İsrail arasında başlayan savaşın önlenmesi için diplomasi çağrısında bulundu ve uluslararası toplumun bu duruma karşı ortak duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Eskişehir'de gazetecilerle bir araya geldi.

Babacan, kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin yanı başında İran ile İsrail arasında bir savaş başladığını söyledi.

Savaşın bölgesel bir nitelik kazanmamasını temenni eden Babacan, "Umarız ki diplomasiyle ve bir şekilde siyasi görüşmelerle bu savaş sonuçlanır. Zor bir dönemden geçiyoruz." diye konuştu.

Babacan, İsrail hükümetini eleştirerek, şöyle devam etti:

"Bunlar pervasız. Ne uluslararası hukuk tanıyor ne hak tanıyor ne insanlık tanıyor. Hiçbir şey tanımıyorlar. Kendi o şeriat devleti olmanın getirdiği ideolojik bakışlarını sonuna kadar gerçekleştirecek her türlü vahşeti yapmaya hazır bir iktidardan bahsediyoruz. Uluslararası toplum ancak topyekun sağlam bir ortak duruşla İsrail'in bu şımarıklığına 'dur' diyebilir."

İsrail ve İran arasındaki gerilime değinen Babacan, "Şunu ifade edeyim, Sayın Erdoğan'ın bu son 2 gündür yapmış olduğu telefon trafiği isabetlidir. Çok sayıda muhatapla, her muhataba da uygun mesajlarla yaptığı bu telefon diplomasisi isabetlidir." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Babacan'a toplantının ardından DEVA Partisi İl Başkanı Resul Ertürk tarafından isminin yazılı olduğu 26 numaralı Eskişehirspor forması hediye edildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Politika
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