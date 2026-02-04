DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Deprem kader ancak bu tablo kaderimiz değil

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Deprem kader evet ancak bu tablo kaderimiz değildir. Bu tablo tek merkezden talimat bekleyen, düğmeye basılmadan hareket edilmez hale getirilen kilitlenmiş bir yönetim yapısının ortaya çıkardığı bir tablodur" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de 'Yeni Yol Grup Toplantısı'nda konuştu. Babacan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 3'üncü yılında acının halen taze olduğunu ifade etti. Deprem sonrası ilk saatlerin hayati önem taşıdığını vurgulayan Babacan, "İlk 48 saat devlet neredeydi? Bazı yerlerde bu süre 72 saatti, bazı yerlerde ise 4 veya 5 gün. Merkezden uzaklaştıkça bekleyiş uzuyordu. Küçük bir köy ise ya da ücra bir beldeyse 4-5 gün boyunca hiçbir çalışmanın yapılmadığı yerler vardı" dedi.

İktidarın depremden sonrasını yönetemediğini söyleyen Babacan, "İnsanları beklemeye, yalnızlığa, çaresizliğe mahkum eden bir iktidar gördüm. Şunu açıkça söylemek zorundayım, deprem kader evet ancak bu tablo kaderimiz değildir. Bu tablo tek ihmalin eseridir. Bu tablo tek merkezden talimat bekleyen, düğmeye basılmadan hareket edilmez hale getirilen kilitlenmiş bir yönetim yapısının ortaya çıkardığı bir tablodur. Ne oldu da ilk 48 saatte hiçbir şey yapılmadı? Bakın bu soruyu yüzlerce kez sorduk ve halen de soruyoruz. Bize o günleri unutturmaya, üstünü örtmeye çalışıyorlar. Onlar üstünü örtmeye çalışsa da biz sürekli bu soruyu soracağız" diye konuştu.