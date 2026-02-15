Haberler

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Güncelleme:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ittifak tartışmalarının sürdüğü süreçte CHP ile yolların tamamen ayrıldığını söyledi. CHP lideri Özgür Özel'in söylemlerini 'rövanşizm' olarak nitelendiren Babacan, "CHP'nin geçmişini konuşsak o masada kavga çıkar" dedi.

  • DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP ile olası bir ittifaka kesin olarak kapattı.
  • Ali Babacan, CHP içindeki söylemlerin intikamcı bir siyaset anlayışını yansıttığını belirtti.
  • Ali Babacan, CHP'nin geçmişini konuşmanın masada kavga çıkaracağını ifade etti.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun 6 partiye ittifak çağrısı siyaset gündeminde yankı uyandırmaya devam ederken, bu çıkışa en net tepki DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan, CHP ile olası bir ittifaka kesin olarak kapıyı kapattı.

ÖZEL'E YÜKLENDİ: RÖVANŞİZMLE ÜLKE YÖNETİLMEZ

Konuk olduğu bir YouTube kanalında konuşan Babacan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert ifadeler kullandı. Babacan, CHP içindeki söylemlerin intikamcı bir siyaset anlayışını yansıttığını belirterek şu sözleri dile getirdi: "Ayrılan kendi belediye başkanlarıyla ilgili öyle ifadeler var ki tam rövanşizm duygusu. 'Günü gelecek, biz iktidarı ele geçireceğiz ve size hesap soracağız arkadaş' duygusu. Bu duygular arada ortaya çıkıyor. Rövanşizmle ülke yönetilmez."

"CHP İLE YOLLARIMIZIN KESİŞMESİ MÜMKÜN OLMAZ"

Bu yaklaşımın siyasi birliktelikleri imkânsız hale getirdiğini vurgulayan Babacan, CHP ile yolların tamamen ayrıldığını açıkça ifade ederek, "Durum böyleyken bizim bundan sonra CHP ile yollarımızın kesişmesi de mümkün olmaz" dedi.

"CHP'NİN GEÇMİŞİNİ KONUŞSAK O MASADA KAVGA ÇIKAR"

Babacan, açıklamalarında CHP'nin geçmişine dair tartışmaların da ciddi gerilim yaratacağını dile getirerek şu çıkışı yaptı: "CHP'nin geçmişini konuşsak o masada kavga çıkar."

Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Chp kaos dur.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Çakır:

sakın kimse ile ortak olmayın isteyen kendi isteği ile desteklesin o bir kere olur ikinci kez yaparsanız aptallık olur

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz Kisa:

Siyasette oyun kadar konusacaksiniz oyunun ne kadar 00,1

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

