Ali Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, teşkilat mensupları için yayınladığı bayram mesajında dikkat çeken ifadeler kullandı. 6 yıl sonra AK Parti ile aralarında bir bayramlaşmanın söz konusu olacağını ifade eden Babacan, "Böylece 6 yıllık bir blokaj, bir bayramlaşmama inadının da bir şekilde kırıldığını görüyoruz. İnşallah hayırlı olur" dedi.
"AK PARTİ İLE BAYRAMLAŞMA OLACAK"
"SEÇİM UFUKTA GÖRÜNÜYOR"
Mesajında erken seçim ihtimaline de değinen Babacan, teşkilat mensuplarına seslenerek "Artık seçim ufukta görünüyor arkadaşlar" dedi.
Babacan'ın açıklamaları, bayram mesajının ötesinde siyasi normalleşme ve seçim sürecine ilişkin önemli mesajlar olarak değerlendirildi.