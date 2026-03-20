Ali Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak

Ali Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak Haber Videosunu İzle
Ali Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, teşkilat mensupları için yayınladığı bayram mesajında dikkat çeken ifadeler kullandı. 6 yıl sonra AK Parti ile aralarında bir bayramlaşmanın söz konusu olacağını ifade eden Babacan, "Böylece 6 yıllık bir blokaj, bir bayramlaşmama inadının da bir şekilde kırıldığını görüyoruz. İnşallah hayırlı olur" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, teşkilat mensuplarına yönelik yayımladığı bayram mesajında hem siyasi gündeme hem de yaklaşan seçim sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AK PARTİ İLE BAYRAMLAŞMA OLACAK"

Babacan, 6 yıl aradan sonra AK Parti ile bayramlaşma gerçekleşeceğini belirterek, "Böylece 6 yıllık bir blokaj, bir bayramlaşmama inadının da bir şekilde kırıldığını görüyoruz. İnşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Babacan, Meclis'in yeni yasama yılı açılışı resepsiyonunda yan yana oturmuştu.

"SEÇİM UFUKTA GÖRÜNÜYOR"

Mesajında erken seçim ihtimaline de değinen Babacan, teşkilat mensuplarına seslenerek "Artık seçim ufukta görünüyor arkadaşlar" dedi.

Ali Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak

Babacan'ın açıklamaları, bayram mesajının ötesinde siyasi normalleşme ve seçim sürecine ilişkin önemli mesajlar olarak değerlendirildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Babacan reise verecek, gönlünü !

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

