Ali Babacan'dan Cumhur İttifakı'na olay teklif: Anayasa değişikliği konusunda beraber çalışmaya hazırız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TV5 canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Babacan, Anayasa değişikliği konusunda Cumhur İttifakı ile birlikte çalışabileceklerini belirtti.

"CUMHUR İTTİFAKI İLE BERABER ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Babacan, "Parlamenter sistem de önemli ama mevcut sistemi de rehabilite edebiliriz. Güçler ayrılığı daha iyi hale getirilebilir. Eğer Cumhur İttifakı Anayasa değişikliği konusunda 'Gelin beraber çalışalım' derse ona da hazırız" dedi.

"VERİLER ELEŞTİRİLERİ DOĞRULAMIYOR"

Babacan, şunları söyledi: "Bu eleştiri sadece DEVA Partisi için değil aynı zamanda CHP listesinden seçime giren diğer partiler için de geçerli bir eleştiri. Bunun farkındayız, takip ediyoruz. Fakat bu veriler bu eleştirileri doğrulamıyor. Niye diyeceksiniz? Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu bir önceki seçimlere göre yüzde 2.5 artmış durumda. Yani 22'8 den 25.3'e çıkmış. Hatırlarsanız, adaylar açıklandıktan sonra bir hafta boyunca hemen hemen her gün Sadullah Ergin Bey'i tartıştılar. Sadullah Ergin Ankara'da CHP birinci bölge adayı oldu. Çankaya'nın olduğu yer. Artık Çankaya'dan CHP'ye oy çıkmaz, Çankayalılar artık CHP'ye oy vermez diye. Birinci bölgedeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy artışı 5.5 puan. Kahramanmaraş'ta CHP'nin bir önceki seçimlerde aldığı oy oranı yüzde 9.5, bu seçimde aldığı oy yüzde 16,3. Mersin'de yüzde 3,8'lik artış var. Bizim Mehmet Emin Ekmen, biliyorsunuz Mersin'den adaydı. 3. sıradaydı ama CHP sanırım yanılmıyorsam 5 kadar milletvekili çıkardı ve Mersin'e ciddi bir hareketlenme geldi.

"CHP İSTEDİ BİZDEN"

Yani bizim adaylarımızın olduğu illerin çoğunda çok ciddi ilave bir hareketlenme oldu. Şu da var tabii, ki biz bunu CHP ile ilk görüşmelerimizde de biz dillendirmiştik. Onlar dediler ki gelin beraber tek listeyle girelim. Yani teklif onlardan geldi. Biz gidip de herhangi bir şeyin pazarlığın falan da yapmadık. CHP istedi bizden, beraber girersek daha çok milletvekili çıkacak diye. Simülasyonlar yaptık dediler, gösterdiler. Biz de yaptık simülasyonları, biz de aynı şeyi gördük. Yani sadece DEVA Partisi'yle CHP'nin aynı listede olmasının artı 18 tane milletvekili ürettiğini gördük. Sadece DEVA'nın, diğer partileri saymıyorum bakın, ortak listeyle girmesinin oluşturduğu artı 18 tane milletvekili çıkıyor. Dolayısıyla onun için biz bunu kabul ettik.

"KENDİMİZDEN EMİNİZ"

Dolayısıyla bunun DEVA'nın hak etmediği gibi bir şey kesinlikle yok. Şu var tabii, seçim sonuçları beklenenin altında çıkınca herkes bir suçlu arıyor. Bazen partiler bu suçluyu kendi içinde arar, başka partiler suçlu mu diye şey olur. Toplumda bunun suçlusunun arayışı olur. Biz gayet kendimizden eminiz. Bu 15 arkadaşımızın 15'i de hakkıyla helalinden seçilmiştir. Hak etmişlerdir, bu konuda en ufak bir kaygımız yok. Kaldı ki bu ikinci tura giderken de bütün teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız, hep beraber çalışacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ikinci turda seçimi kazanması için her türlü emeğimizi, varlığımız ortaya koyacağız."