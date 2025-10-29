Ali Babacan'dan AK Parti'ye dönüş sorusuna net yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son günlerde AK Parti'ye dönüp dönmeyeceği konusunda tartışmalara son noktayı koydu.

NET YANIT VERDİ

Haberler.com'un Babacan'a yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, DEVA Partisi liderinin "AK Parti'nin 73 kurucusundan birisiyim. Partinin kuruluş ilke ve değerlerini bugün de desteklerim. Kuruluş programının altına bugün de imzamı atarım. Mesele, o ilkelerden uzaklaşılmış olmasıdır. Üstelik, Erdoğan'da veya parti yönetiminde sorunların farkında olduklarına dair bir emare, veya bir değişim iradesi de görmüyorum" diyerek teklife kapıyı kapattığı öne sürüldü.

"DEDİKODUNUN BİNİ BİR PARA"

Babacan ayrıca ekonominin başına geçeceği yönündeki iddialara "Bu günlerde bize görev biçenler yine çoğaldı. Dedikodunun bini bir para. Bu dedikoduları üretenlerin önce şunu anlaması lazım; biz bu ülkenin yönetiminin tümüne talibiz. Çünkü ülkeyi yönetmeye en hazır olan biziz" diyerek yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ekim'de TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı resepsiyonunda muhalefet liderleriyle bir araya gelmişti. CHP'nin protesto ederek katılmadığı açılışta çekilen kareler siyaset gündeminde uzun süre konuşulmuştu.

Sözcü TV'de sunduğu Para Politika ve Hayat programında konuşan gazeteci Özlem Gürses, Babacan'ın AK Parti'ye dönmesi için teklif aldığını öne sürmüştü.

Gürses şu ifadeleri kullanmıştı:"Ali Babacan AK Parti'den ekonomi yönetiminin başına getirilmek için ciddi bir teklif aldı. Babacan bunu düşünüyor. Duyduğum kadarıyla kulislerde şöyle konuşuluyor: Babacan sadece Hazine Bakanlığı'nı değil, Adalet Bakanlığı'nı da istemiş. 'Gelirsem bu şekilde dönerim; biri diğerinden azade değil, biri olmadığı için diğerini çözemiyorsunuz zaten' demiş. Döner mi, dönmez mi? Kendisi bilir, bu onun açısından ayrı bir konudur. Ama demek ki ekonomide bir arayış var gibi hissediyorum ben."