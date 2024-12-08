Üye Girişi
Haberler
Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti

Suriye'de bir devrin sonu! Esad, Şam'ı terk etti

 Esad'ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu

Esad'ı kaçıran uçak düştü mü? Radarda olağandışı hareketler

 Muhalifler devlet televizyonunu ele geçirdi: Esad'ı devirdik, Şam özgürleşti

Devlet televizyonunu ele geçiren muhalifler tek bir cümle sarf etti
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü

Ali Babacan'dan 6'lı masa itirafı: Hatalarımızın farkındayız

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com'a konuk olan DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, 2022'de kurulan 6'lı masa ile ilgili, "Oradaki hatalarımızın farkındayız. O hataların aynısını tekrar edecek durumumuz yok." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haberler.com'da yayınlanan programın moderatörleri Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

"GÖRÜŞMEKTE OLDUĞUMUZ BAŞKA SİYASİ PARTİLER DE VAR"

Saadet ve Gelecek Partisi ile ortak grup kurma konusunda kesinleşmiş bir durum olmadığını ifade eden Babacan, "Bu partilerin birleşmesi, tek parti olması anlamına gelmiyor. Amaç sadece orada bir grup oluşturmak değil." dedi.

Üç partinin yeterli olmayacağını belirten Babacan, "Görüşmekte olduğumuz başka siyasi partiler de var. Diğer siyasi partilerle işbirliği içerisinde görüşerek bu cepheyi genişletmek ve daha güçlü bir birlik, beraberlikle vatandaşlarımızın karşısına çıkmak. Bunun Türkiye için biz çok önemli olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"VATANDAŞLARDA GÜVEN OLUŞTURAMADIK"

Bedia Teymur'un "Yeni oluşumun 6'lı masadan nasıl bir farkı olacak?" sorusuna yanıt veren Babacan, 6'lı masadaki kompozisyonun çok farklı olduğunu belirtti. Çok gayret ortaya koyduklarını dile getiren Babacan, "Fakat vatandaşlarımıza 'bunlar kavgasız, gürültüsüz bir şekilde bu ülkeyi yönetebilir' güvenini oluşturamadık." şeklinde konuştu.

"6'LI MASADAKİ HATALARIMIZIN FARKINDAYIZ"

Her şeye rağmen 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 48 oy aldığını hatırlatan Babacan, "Demek ki ilkeler ve hedefler eğer sağlam konulursa ve uyumlu bir çalışma ortamı olursa başarı sağlanabilir. Biz oradan çok şey öğrendik. Oradaki hatalarımızın farkındayız. O hataların aynısını tekrar edecek durumumuz da yok. Onun farkındayız." ifadelerini kullandı.

6'lı masa; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi tarafından 12 Şubat 2022'de yapılan toplantı sonucu kurulmuştu. İlk başta Millet İttifakı'ndan ayrı bir oluşum olan 6'lı masa, 26 Ocak 2023'te 11'inci toplantısının ardından kendini ilk defa "Millet İttifakı" olarak tanımlamıştı. İYİ Parti'nin o dönemki Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mart 2023'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemeyerek masan ayrılma kararı almış ancak üç gün sonra tekrar oturmuştu. Aynı gün ittifakın ortak adayının Kılıçdaroğlu olduğu açıklanmıştı.

Ali Babacan'dan 6'lı masa itirafı: Hatalarımızın farkındayız
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
img

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yı yine sırtladı
img

Esad dönemini sona erdiren muhaliflerden kritik çağrı
img

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

S Sport Plus CANLI izle! (GİRONA REAL MADRİD) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Girona Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Esad rejimi düştü mü? SON DURUM! Mourinho maç sonu açıklamaları (Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe) 9 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Balık, Kova, Boğa burcu yorumu! 9 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Roma Lecce CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Roma Lecce maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Guimaraes CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Guimaraes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.