Ali Babacan, 2025 yılının kelimesini seçti: Umutlu olmak

Türk Dil Kurumu, (TDK) 1 milyon kişinin katıldığı anket sonrası yılın kelimesinin "Kalabalık Yalnızlık" olarak seçildiğini açıkladı.

"2024 YILINA DAİR BİZİM AKLIMIZA BAŞKA BAŞKA KELİMELER DE GELİYOR"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise 2024 yılı için akıllara gelen diğer kelimeleri de sıraladı. "İçinde sadece güzelliklerin olduğu bir Türkiye'de yaşamak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diyen Babacan, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti: "Türk Dil Kurumu 2024 yılını en iyi tanımlayan kelimeyi açıkladı: 'Kalabalık Yalnızlık'. Hüzün verici, değil mi? 2024 yılına dair bizim aklımıza başka başka kelimeler de geliyor. Mesela… Yoksulluk, yolsuzluk, geçim derdi, kayyumlar, kadın ve çocuk cinayetleri, korku rejimi, adaletsizlik, torpil, enflasyon, zamlar, zamlar bitmek bilmeyen zamlar; verginin de vergisi, asgarinin de asgarisi ücret ve daha nicesi…

"BENİM 2025 YILI İÇİN SEÇTİĞİM KAVRAM: UMUTLU OLMAK"

Fakat karamsarlığa gerek yok. Büyük ve güzel ülkemizden asla ümidimizi kesmeyelim. Çünkü Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Var olduğumuz sürece, içinde sadece güzelliklerin olduğu bir Türkiye'de yaşamak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Üstelik yalnız değilsiniz. Biz varız. Bu ülkenin gerçek sorunlarını bilenler var. Yeter ki hep birlikte damla damla umudu yeşertelim. İşte benim 2025 yılı için seçtiğim kavram: 'Umutlu Olmak'. Şimdiden herkese mutlu ve umut dolu bir yıl dilerim. Türkiye için canla başla çalışmaya, umuda umut olmaya devam. Herkesin yeni yılı kutlu olsun.

DamlaDamlaUmuda"