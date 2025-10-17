Haberler

Alevi-Bektaşi Dedelerinden BBP Genel Başkanı Destici'ye Ziyaret

Alevi-Bektaşi Dedelerinden BBP Genel Başkanı Destici'ye Ziyaret
Alevi-Bektaşi dedeleri ve sivil toplum temsilcileri, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret ederek, inanç ve kültürel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundular. Destici, Türk milletinin birlik ve beraberliğini savunarak, çeşitli inançların birlikte yaşamasının önemine vurgu yaptı.

Bazı Alevi-Bektaşi dedeleri, sivil toplum kuruluşu, vakıf, dernek ve spor kulübü temsilcilerinden oluşan bir heyet, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamada, BBP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Destici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Farklı köken ve mezhep anlayışına sahip yurttaşların, Türk milleti olarak birlik içinde yaşamasını istediklerini belirten Destici, "Alevi-Bektaşi kardeşlerimizin inanç ve kültür gelenekleriyle ilgili sorunlarıyla ilgileniyor, çözüm üretmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Destici, Türk milletini etnik veya mezhebi alanda ayrıştırmaya yönelik düşüncelerin karşısında olduklarını dile getirerek "Her bir vatandaşımız bizim için değerlidir. Bu tür ziyaretler, ortak yaşam kültürümüzün en güzel örneklerindendir." dedi.

Ziyarette söz alan Alevi-Bektaşi dedeleri de partinin yaşadıkları sorunlara çözüm üretmeye çalışan yaklaşım sergilediğini ve tabandaki güveninin arttığını kaydetti.

Ziyarette BBP Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ da yer aldı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
Haberler.com
