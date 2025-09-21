Alaşehir CHP'de yeni başkan Raşit Köşlü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede yapılan seçimde Raşit Köşlü, Alaşehir'in yeni CHP İlçe Başkanı oldu.

Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kongreye gönderdiği mesaj okundu.

Seçimde 302 delegeden 191'i oy kullandı. 2 oy geçersiz sayılırken, 189 oy alan Ziraat Mühendisi Raşit Köşlü, CHP Alaşehir İlçe Başkanı seçildi.

Mevcut başkan Mehmet Kayacık'ın aday olmadığı kongrede, Kayacık yaptığı konuşmada yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü görev döneminde yapılan çalışmaları anlattı. Kayacık, "Bayrağı devrediyorum ama daha güçlü bir CHP için çalışmaya devam edeceğim" diyerek yeni başkan Köşlü'ye başarılar diledi.

Raşit Köşlü ise yaptığı konuşmada Mehmet Kayacık'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Yönetim olarak ben değil biz anlayışıyla güçlü bir şekilde çalışacağız. Dimdik ayaktayız ve iktidara yürüyoruz" dedi.

Köşlü'nün yönetiminde şu isimler yer aldı: "Hüseyin Aydın, İnci Baştan Balıkcı, Sabri Erzan, Mustafa Günen, Tolga Bilen, Şükrü Tekin, Fergül Garipoğlu, Yücel Altın, Selahattin Tortuk, Erdal Yalçın, Ebru Beler Köse, İlknur Erdoğan, Alican Gürkal, Mutlu Akdoğan, Halil İbrahim Göksu, Ahmet Helvacı." - MANİSA