Alanya'nın batısına bir pazar yeri daha

Alanya Belediyesi, Alanya'nın batısında yaptığı kapalı pazarların ardından Türkler Mahallesi'ndeki 17 dönümlük arazide açık pazar yeri inşasına başladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in talimatıyla harekete geçen Alanya Belediyesi ekipleri, Türkler'de 17 dönümlük alanda tesviye ve düzenleme çalışmalarının ardından Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) uygulamasına başladı. SBS tekniği ile betonlama çalışması yapılan pazar alanı kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak.

Hem bölgedeki tüketicilerin hem de pazarcı esnafının yüzünü güldüren çalışmayla ilgili bilgi veren Başkan Yücel, "Alanya'mızın batısına yaptığımız kapalı pazar yerlerinin ardından Türkler Mahallemizdeki 17 dönümlük arazide açık pazar yeri inşasına başladık. Şu anda ekiplerimiz tesviye ve düzenleme çalışmalarını tamamladılar. SBS beton uygulaması ile alanı düzenliyoruz. Hem kaliteli hem de uzun ömürlü olduğu için bu sitemi tercih ettik. Pazar yerimizi en kısa sürede tamamlayarak hem bölgedeki tüketicilerimizin hem de pazarcı esnafımızın hizmetine sunacağız. Şehrimizde her alanda olduğu gibi ekonomik harekete katkı sunacak yatırımlara da büyük önem veriyoruz" dedi.

SSB beton tekniğini kent genelinde yaygınlaştırılıyor

Alanya Belediyesi, Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) uygulamasını artık yol ve okul bahçelerinden sonra açık pazar alanlarında da uygulamaya başladı. Modern Asfalt finişeri ile serilen SSB, fıskiyeli araçlarla ıslatılarak silindir yardımıyla sıkıştırılıp beton halini alıyor. - ANTALYA